Экология в Украине: проблем так много, что их намеренно "не замечают"?

Современный мир оказался в критической ситуации из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. Но Украина к тому же имеет еще одну очень серьезную проблему – экологическую.

Украинцы уже наглядно увидели и ощутили на себе, к чему приводит неправильное отношение к окружающей среде. Ужасные засухи и ливни, масштабные пожары, убийственный смог, спад грунтовых вод и другие бывшие аномалии становятся нашей новой реальности. И, как считают специалисты, возможно, это лишь начало.

Именно поэтому не откладывая, чтобы ситуация не стала безнадежной, Украина должна принять ряд важных законов о защите окружающей среды и ответственное использование природных ресурсов. В частности, нужен закон об отходах, надо реформировать экологический контроль, ввести современную систему мониторинга состояния окружающей среды и многое другое.

Кроме того, эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund forNature – WWF) настаивают, что Украине срочно необходима национальная стратегия сохранения биоразнообразия и среды обитания. Страна обязательно должна заниматься защитой жизни и здоровья людей, но не менее важно сохранить те виды растений и животных, которые сейчас исчезают безвозвратно.

Так, в Украине процветают незаконные охота и торговля редкими видами животных. Такая продажа вообще стала одним из самых прибыльных бизнесов в мире – занимает третье или четвертое место после торговли наркотиками, оружием и людьми. И наша страна здесь не стоит в стороне.

Также в последние годы значительно увеличилось количество вмешательств человека в различные экосистемы. Например, строятся автобаны с заборами, животных изолируют и лишают их возможности свободно перемещаться и скрещиваться во время размножения.

Отдельного внимания и важных решений требует проблема воды. В Украине сложилась критическая ситуация из-за загрязнения водоемов. Слабая экологическая политика привела еще и к тому, что системно нарушается природный баланс обитания рыб. А тем временем, критически снижается уровень подземных вод. Вода больше не попадает в подземные горизонты так, как должна, а быстро стекает в море.Оказалось, что наша система хозяйствования не учитывала вероятность изменения климата и нехватки воды. Поэтому не исключено, что вскоре Государственное водное агентство будет вынуждено ограничивать использование воды для украинцев.

Если уровень воды существенно падает, то температура воздуха в Украине последние 30 лет, наоборот, постоянно повышается. Это приводит к регулярным лесным пожарам. Кроме того, постоянно увеличивается количество вырубок леса, поэтому существует риск дальнейшего ухудшения ситуации, вплоть до исчезновения лесов.

Несмотря на это, Украина остро нуждается в новой лесной политике. Экологи заявляют об огромном пробеле в "лесном" законодательстве, которое требует срочного реформирования. Существует "командная" система, оставшаяся в наследство с советских времен, она зарегулирована кучей нормативов и не соответствует современным реалиям.

Тем временем, из-за варварской вырубки леса исчезает каждый пятый вид животных и каждый восьмой вид растений, которые есть в Красной книге Украины. Но количество вырубок при этом только растет…

Почему власть Украины во все времена не то что не решала, а даже усугубляла упомянутые выше проблемы? Может, власть их не видит или не хочет видеть? Почему об экологии у нас вспоминают только перед выборами? Сайт 24 канала вместе с известными экспертами ответят на эти вопросы в следующем материале.