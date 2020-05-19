Екологія в Україні: проблем так багато, що їх навмисно "не помічають"?

Сучасний світ опинився в критичній ситуації через пандемію коронавірусу та економічну кризу. Але Україна до того ж має ще одну дуже серйозну проблему – екологічну.

Українці вже наочно побачили і відчули на собі, до чого призводить неправильне ставлення до навколишнього середовища. Жахливі засухи і зливи, масштабні пожежі, вбивчий смог, спад ґрунтових вод та інші колишні аномалії стають нашою новою реальність. І, як вважають фахівці, можливо, це лише початок.

Саме тому невідкладно, аби ситуація не стала безнадійною, Україна повинна прийняти низку важливих законів про захист навколишнього середовища і відповідальне використання природних ресурсів. Зокрема, потрібен закон про відходи, треба реформувати екологічний контроль, ввести сучасну систему моніторингу стану навколишнього середовища та багато іншого.

Крім того, експерти Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund forNature – WWF) наполягають, що Україні терміново необхідна національна стратегія збереження біорізноманіття та середовища існування видів. Країна обов’язково має займатися захистом життя і здоров'я людиней, але не менш важливо зберегти ті види рослин і тварин, які нині зникають безповоротно.

Так, в Україні процвітають незаконні полювання і торгівля рідкісними видами тварин. Такий продаж взагалі став одним з найприбутковіших бізнесів у світі – займає третє чи четверте місце після торгівлі наркотиками, зброєю та людьми. І наша країна тут не стоїть осторонь.

Також протягом останніх років значно збільшилась кількість втручань людини в різні екосистеми. Наприклад, будуються автобани з парканами, що ізолюють тварин і позбавляють їх можливості вільно переміщатися і схрещуватися під час розмноження.

Окремої уваги і важливих рішень вимагає проблема води. В Україні склалася критична ситуація через забруднення водойм. Слабка екологічна політика призвела ще й до того, що системно порушується природний баланс проживання риб. А тим часом, критично знижується рівень підземних вод. Вода більше не потрапляє в підземні горизонти так, як повинна, а швидко стікає в море. Вявилося, що наша система господарювання не враховувала ймовірність зміни клімату і нестачі води. Тож не виключено, що незабаром Державне водне агентство буде змушене обмежувати використання води для українців.

Якщо рівень води суттєво падає, то температура повітря в Україні останні 30 років навпаки постійно підвищується. Це призводить до регулярних лісових пожеж. Крім того, постійно збільшується кількість вирубок лісу, тому існує ризик подальшого погіршення ситуації, аж до зникнення лісів.

Зважаючи на це, Україна гостро потребує нової лісової політики. Екологи заявляють про величезну прогалину в "лісовому" законодавстві, яке вимагає термінового реформування. Існує "командна" система, яка залишилася в спадок з радянських часів, вона зарегульована купою нормативів та не відповідає сучасним реаліям.

Тим часом, через варварську вирубку лісу зникає кожен п'ятий вид тварин і кожен восьмий вид рослин, які є в Червоній книзі України. Але кількість вирубок при цьому тільки зростає…

Чому влада України в усі часи не те що не вирішувала, а навіть поглиблювала згадані вище проблеми? Може, влада їх не бачить або не хоче бачити? Чому про екологію у нас згадують лише перед виборами? Сайт 24 каналу разом з відомими експертами дадуть відповіді на ці питання в наступному матеріалі.