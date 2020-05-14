Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Вимирання риби та забрудненні водойми: Україні потрібно терміново подбати про річки, – WWF

-
Річка Тиса
Річка Тиса / pershij.com.ua

Українська екологічна інспекція повинна займатися питаннями дотримання законодавства щодо водойм, яке повинно працювати за європейським зразком.

Тільки в цьому випадку ситуація з водоймами в Україні може покращитися, повідомляє в матеріалі керівник практики "Вода" всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature – WWF) Ольга Денищик.

Так експерти відзначають, що в Україні за низкою причин забруднені річки.

"Якщо говоримо про Закарпаття, наприклад, басейн Тиси, дуже красиву важливу річку, там проблемою є непрацюючі очисні споруди, зокрема ті, які були зруйновані під час повені 1998 року", – пише експерт.

Крім того, в українців не розвинена культура екологічної поведінки.

Ще не закріпилось розуміння, що пластикові пляшки не можна кидати в воду. Угорці щорічно ловлять в Тисі велику кількість пластикових пляшок, які припливли з України. За європейським законодавством вони не можуть їх пропустити далі в Дунай. За це щороку Україна отримує чек від Угорщини. Це ганьба,
– говорить Денищик.

Крім того, через слабку екологічну політику щодо водойм, в Україні порушується природний баланс проживання риб.

Важко досліджувати кількість риб в водоймах, коштів на державні дослідження практично немає. Товстолобик і білий амур, яких купують на ринках, не є українською рибою. Це риби, яких штучно запускають в річки, щоб вони росли, а потім – щоб їх виловили, пишуть автори.

"Цю практику треба змінювати. Не можна в природні водойми запускати види, які не є природними для цієї території. Необхідна програма з відновлення місць, де риба може нереститися природно", – говориться в матеріалі.

Автор: Даша Птаховська
Теги: Екологія Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Протистояння між "слугами народу" й урядом: що криється за призначенням Саакашвілі
сьогодні , 16:37 Протистояння між "слугами народу" й урядом: що криється за призначенням Саакашвілі
Сергій Лещенко
"Посіпака" Путіна у Берліні: які причини і наслідки поїздки Козака
сьогодні , 16:31 "Посіпака" Путіна у Берліні: які причини і наслідки поїздки Козака
Інна Жолобович
Агробізнес на передовій: боротьба з коронавірусом та екстремальна посівна
сьогодні , 11:41 Агробізнес на передовій: боротьба з коронавірусом та екстремальна посівна