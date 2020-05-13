В Україні повинна бути державна політика щодо адаптації лісів до зміни клімату, – WWF

Останні 30 років в Україні спостерігається тенденція підвищення температури повітря, що призводить до лісових пожеж, крім того, за останні десятиліття, кількість вирубок лісу в Україні значно зросла. Існує ризик подальшого погіршення ситуації, аж до зникнення лісів.

У цих умовах Україні необхідна державна політика щодо адаптації лісів до зміни клімату, про це в матеріалі, опублікованому у виданні Українська правда, заявляють експерти Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund forNature – WWF).

Зараз рівень води в річках такий, як зазвичай в липні-серпні. Це катастрофа. До останніх дощів не було води або, в крайньому випадку, вологи, яка служила б бар'єром для поширення пожеж,

– пише в матеріалі зоолог, керівник практики "Ліси" WWF України Андрій Плига.

Критичними, на думку екологів, є кілька речей, які має зробити держава. Одна з яких стратегічна – роботи з відновлення водно-болотних угідь. На Поліссі багато лісів є заболоченими, тобто вони стоять на болотах. Однак більшість боліт Полісся осушено за останні 100 років, іноді до 90%.

Більш того, до цих пір продовжуються проєкти з видобутку торфу, нові болота збираються осушувати! Це абсурд, це просто на голову не лізе. Повинна бути державна політика щодо заборони подальших осушень боліт і відновлення вже втрачених,

– пише експерт WWF.

За словами екологів, більше цю проблему державі ігнорувати не можна.

"Повинна бути державна політика щодо адаптації лісів до зміни клімату. Повинні переходити з плантаційні системи насадження соснових лісів до створення більш різноманітних змішаних і листяних лісів, які будуть максимально наближеними до природних", – говориться в матеріалі.