Кроме того, он проконтролировал состояние несения службы на блок-постах в северо-западном направлении пригорода столицы.

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"По результатам проверок могу сказать, что моральное состояние наших героев, которые держат оборону на подступах к Киеву чрезвычайно высок. Все наши защитники отлично несут службу и наносят максимальные потери врагу", – сообщил Александр Сырский.

Кроме того, он отметил, что все проблемные вопросы оперативно решаются Киевской военно-гражданской администрацией и мэрией города.

Смотрите фото проверки несения службы:

"Мы готовы устроить российскому войску негостеприимную встречу", – отметил генерал-полковник Александр Сырский.

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