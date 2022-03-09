Крім того, він проконтролював стан несення служби на блок-постах у північно-західному напрямку передмістя столиці.

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"За результатом перевірок можу сказати, що моральний стан наших героїв, які тримають оборону на підступах до Києва надзвичайно високий. Всі наші захисники відмінно несуть службу та завдають максимальних втрат ворогу", – повідомив Олександр Сирський.

Крім того, він зазначив, що всі проблемні питання оперативно вирішуються Київською військово-цивільною адміністрацією та мерією міста.

Дивіться фото перевірки несення служби:

"Ми готові влаштувати російському війську негостинну зустріч", – зазначив генерал-полковник Олександр Сирський.

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