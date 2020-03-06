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      Готовы ли украинцы к ограничениям из-за коронавируса – опрос

      - Читати новину українською

      В Украине могут ввести ограничительные противоэпидемические мероприятия из-за коронавируса. Готовы ли к такому развитию событий украинцы?

      Ограничения, если и введут, то касаться они будут массовых мероприятий, как то: спортивных событий или научных конференций. Кроме того, рассматривают вариант с карантином и приостановкой учебного процесса.

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      На самом деле, это нормальная мировая практика. В Швейцарии из-за вируса прервали чемпионат страны по футболу. В Италии матчи проводят без зрителей. Как и футбольные матчи итальянских команд в Лиге Чемпионов.

      В Украине о порядке проведения футбольных матчей идут консультации с Минздравом. Что касается учебного процесса, то в Италии, где количество больных достигло 2 тысяч человек, закрывают школы и университеты.

      Напомним, что в Украине пока зафиксировали и подтвердили только один случай заболевания.

      Поэтому мы решили спросить, готовы и как относятся украинцы к ограничениям из-за коронавируса.

      Украинцы об ограничении из-за коронавируса: смотрите видео 24 канала

       

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине
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