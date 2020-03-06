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      Чи готові українці до обмежень через коронавірус – опитування

      - Читать новость на русском
      Українці про обмеження через коронавірус / 24 канал

      В Україні можуть ввести обмежувальні протиепідемічні заходи через коронавірус. Чи готові до такого розвитку подій українці?

      Обмеження, якщо і введуть, то стосуватися вони будуть масових заходів, як-от: спортивних подій чи наукових конференцій. Крім того, розглядають варіант із карантином і призупиненням навчального процесу.

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      Насправді, це нормальна світова практика. У Швейцарії через вірус перервали чемпіонат країни з футболу. В Італії матчі проводять без глядачів. Як і футбольні матчі італійських команд в Лізі Чемпіонів.

      В Україні про порядок проведення футбольних матчів тривають консультації з МОЗ. Щодо навчального процесу, то в Італії, де кількість хворих сягнула 2 тисяч осіб, закривають школи та університети.

      Нагадаємо, що в Україні наразі зафіксували і підтвердили тільки один випадок захворювання.

      Тому ми вирішили запитати, чи готові та як ставляться українці до обмежень через коронавірус.

      Українці про обмеження через коронавірус: дивіться відео 24 каналу

       

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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні
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