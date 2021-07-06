В Евросоюзе критически восприняли приговор Бабарико и заявили о готовности вводить ограничения в отношении белорусских властей.

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Реакция ЕС на приговор Бабарико

Виктора Бабарико сегодня (6 июля – 24 июля) приговорили к 14 годам лишения свободы. Он содержался под стражей с 18 июня 2020 года по единственной причине – попытаться реализовать свое политическое право баллотироваться в президенты,

– говорится в заявлении.

В ЕС требуют немедленно и безоговорочно освободить оппозиционера, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, которые находятся "за решеткой за отстаивание своих прав".

"Режим должен положить конец репрессиям и несправедливости, а также привлечь виновных к ответственности", – подчеркнули в ЕС.

Готовность к дальнейшим санкциям

Там также пообещали приложить усилия, чтобы привлечь белорусские власти к ответственности за жестокие репрессии.

"Серьезные нарушения прав человека имеют свою цену. С октября 2020 года ЕС постепенно вводил ограничительные меры в ответ на запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, оппозиционеров и журналистов", – добавили в организации.

В ЕС подытожили, что готовы вводить дальнейшие ограничительные меры.

Приговор Бабарико: что известно