В Євросоюзі критично сприйняли вирок Бабарико та заявили про готовність вводити обмеження щодо білоруської влади.

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Реакція ЄС на вирок Бабарико

Віктора Бабарико сьогодні (6 липня – 24 канал) засудили до 14 років позбавлення волі. Він утримувався під вартою з 18 червня 2020 року з єдиної причини – спробувати реалізувати своє політичне право балотуватися президенти,

– йдеться в заяві.

В ЄС вимагають негайно і беззастережно звільнити опозиціонера, а також всіх політичних в'язнів, затриманих журналістів і людей, які перебувають "за ґратами за відстоювання своїх прав".

"Режим повинен покласти край репресіям і несправедливості, а також притягнути винних до відповідальності", – наголосили в ЄС.

Готовність до подальших санкцій

Там також пообіцяли докласти зусиль, аби притягти білоруську владу до відповідальності за жорстокі репресії.

"Серйозні порушення прав людини мають свою ціну. З жовтня 2020 року ЄС поступово вводив обмежувальні заходи у відповідь на залякування і жорстокі репресії щодо мирних демонстрантів, опозиціонерів і журналістів", – додали в організації.

В ЄС підсумували, що готові вводити подальші обмежувальні заходи.

Вирок Бабарико: що відомо