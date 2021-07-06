Суд визнав опозиціонера начебто "винним" в отриманні хабарів в особливо великих розмірах, а також – у відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом. Прокурор просив призначити покарання тривалістю 15 років ув'язнення.

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Бабарико не визнав вину

В останньому слові опозиціонер заявив, що йому – не соромно ані перед рідними, ані перед друзями, ані перед соратниками.

Бабарико назвав себе "щасливою людиною", адже у його родині ніколи не сумнівалися: вчинки варто оцінювати насамперед з погляду моральності, а не матеріальних втрат.

Мені не соромно перед близькими, тому що не допустили протизаконних дій і навіть натяку на вчинення протизаконних дій. Мені не соромно перед працівниками банку, тому що вдалося створити найкращий банк у країні,

– запевнив опозиціонер.

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