По словам мамы мальчика, во время подъема тропа была переполнена, много людей. Мальчик почти все время был рядом.

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"Бабушка время от времени звала ребенка, он возвращался, потом снова подбегал, хотел догнать старшего брата", – рассказала мама.

Поиски мальчика

Сначала родные искали ребенка сами. Около 19:00 позвонили спасателям. В первый день мальчика найти не удалось, поэтому на следующее утро усилили поиски. Привлекли более 200 человек:

спасателей;

военных;

кинологов с собаками;

технику;

волонтеров;

местных жителей.

"У нас есть система GPS-навигации, на ней строим зоны поиска. Ставим задачу поисковой группе, которая с помощью трекеров и специальных планшетов осуществляет обследование определенных территорий. Мы планируем расширить зону поиска", – рассказал начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации Тарас Коскодан.

Обратите внимание! Около 20 часов 15 августа на фейсбук-странице ГСЧС сообщили, что нашли мальчика. Ребенок жив, детали пока не разглашаются.

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Туристка видела похожего ребенка

Информацию об исчезновении мальчика с его приметами обнародовали. Впоследствии в полицию позвонила женщина, которая якобы видела похожего ребенка.

"Утром позвонила туристка, которая была на горе Говерла и сообщила, что вчера видела мальчика, вероятно, похожего на того, которого сейчас разыскивают. Сказала, что мальчик проходил мимо их группы", – отметила временно исполняющая обязанности начальницы сектора коммуникации Нацполиции в Ивано-Франковской области Татьяна Иванюк.