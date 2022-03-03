На телеграмм-канале "Украина 24" появилось видео с задержанием российских оккупантов бойцами ВСУ.
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Хороший пленник – мертвый пленник
Наши бойцы в лесополосе сумели задержать двух оккупантов. Одному повезло – он попал в плен, а вот его товарищ пополнил ряды двухсотых.
Один из военных отметил, что его группа вошла в танки. На видео видно, как они задерживают одного оккупанта, а также идут "принимать" другого.
Он, как вы уже поняли, поймал пулю от наших ребят. Так что разговор с ним был короткий.
Зачем сюда приехал? Я же тебе говорил: не приезжай, с*ка, в Украину. Здесь ты, б***ь, и останешься,
– сказал военный.
Смотрите на видео, как бойцы ВСУ берут в плен российских оккупантов:
Также благодаря видео стало известно, что бойцы из Симферопольской дивизии.
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