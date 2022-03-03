На телеграм-каналі Україна 24 з'явилося відео з затриманням російських окупантів бійцями ЗСУ.

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Хороший полонений – мертвий полонений

Наші бійці у лісосмузі зуміли затримати двох окупантів. Одному пощастило – він потрапив у полон, а от його товариш поповнив ряди "двохсотих".

Один з військових зауважив, що його група зайшла на танки. На відео видно, як вони затримують одного окупанта, а також ідуть "приймати" другого.

Він, як ви вже зрозуміли, спіймав кулю від наших хлопців. Тож розмова з ним була коротка.

Ти навіщо сюди приїхав? Я ж тобі казав: не приїжджай, с*ка, в Україну. Тут ти, б***ь, і залишишся,

– сказав військовий.

Дивіться на відео, як бійці ЗСУ беруть у полон російських окупантів:

Також завдяки відео стало відомо, що бійці з Сімферопольської дивізії.

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