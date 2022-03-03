Чергова переписка ворожих військових доводить, що вони частина з них деморалізована. Ба більше, вони своїм друзям і рідним повідомляють реальні цифри російських загиблих на війні, яку Росія оголосила Україні.

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Окупант наголосив, що воює з мирним населенням

Російський військовий у переписці з деяким Головчанським, якого він називає своїм братом, наголосив, що перебуває у Сумах.

А на питання, чи все у них добре відповів, що здебільшого вони воюють з мирним населенням, яке їм тут не раде. Окупант у повідомленні зізнається, що перестав розуміти, навіщо їх сюди послали.

Що ж стосується втрат, то він додав своєму товаришеві, що дуже багато "двохсотих" з боку російських нападників. Понад 7 тисяч, підкреслив він.

Я не знаю, як мені повернутися. Вийшло, що ми просто напали на Україну,

– пише окупант.

На питання, коли власник смартфона повернеться додому, Головчанський отримав відповідь, що той не знає, чи повернеться узагалі. Мовляв, з більшістю своїх зв'язок зник.

– Усе буде добре. Годі себе накручувати. Ми віримо.

– Та що доброго в тому, що ми убиваємо мирне населення? Грабуємо магазини, щоби було, що їсти. Нас тут ненавидять всі та проклинають.

Дивіться на відео чергове листування російського окупанта:

Також на відео можна побачити світлини військових, зроблені ще 19 лютого. На них видно групи солдатів десь біля лісосмуги.

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