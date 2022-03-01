Оккупант рассказал, что был на военных учениях в Воронеже. Однако каждый раз все больше приближались к границе.

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Командиры говорили, что Зеленский подписал указ о капитуляции Украины.

"Сказали, что нам нужно просто доехать до Киева, занять оборону и потом вернемся назад", – отметил пленный.

Нам сказали, либо мы подписываем контракт, либо подписывают за нас,

– добавил россиянин.

Он якобы не знал, что будет убивать людей.

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