Оккупант рассказал, что был на военных учениях в Воронеже. Однако каждый раз все больше приближались к границе.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
Командиры говорили, что Зеленский подписал указ о капитуляции Украины.
"Сказали, что нам нужно просто доехать до Киева, занять оборону и потом вернемся назад", – отметил пленный.
Нам сказали, либо мы подписываем контракт, либо подписывают за нас,
– добавил россиянин.
Он якобы не знал, что будет убивать людей.
Российский пленный об агрессии России: смотрите видео
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!