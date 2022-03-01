Окупант розповів, що був на військових навчання у Воронежі. Однак кожного разу все більше наближались до кордону.
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Командири казали, що Зеленський підписав наказ про капітуляцію України.
"Сказали, що нам треба просто доїхати до Києва, зайняти оборону і потім повернемось назад, – зазначив полонений.
Нам сказали, або ми підписуємо контракт, або підписують за нас,
– додав росіянин.
Він нібито не знав, що вбиватиме людей.
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