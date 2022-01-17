Генерал-лейтенант Наев проинформировал бригадного генерала Баттерфилла об угрожающих направлениях для Украины. Британия и Украина договорились обмениваться информацией по изменению ситуации.
Ранее Столтенберг и Джонсон обсудили ситуацию вокруг Украины
Украине нужна консультативно-совещательная помощь Британии
Для получения полных оперативных возможностей нам нужна ваша консультативно-совещательная и экспертная помощь по вопросам порядка работы Объединенного оперативного центра, а также по планированию огневого поражения противника,
– заметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Наев подчеркнул, что ценит стратегические отношения с Великобританией, особенно важно их значение во время противодействия российской агрессии. В Лондоне, при этом готовы расширять практическую помощь.
Британия готова развивать сотрудничество
Мы настроены и в дальнейшем развивать наше сотрудничество в этом контексте, а также обмениваться приобретенным опытом в ходе ведения боевых действий,
– подчеркнул Джо Баттерфилл.
Генерал-лейтенант Наев отметил, что сегодня, как перед британцами, так и перед украинцами стоят непростые вызовы. Однако, сотрудничая вместе, страны достигали удивительных результатов.
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Британию представлял бригадный генерал Баттерфилл / Фото командования ОС ВСУ
Великобритания об агрессии России в Украине:
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг 13 января провел телефонный разговор с премьером Британии Борисом Джонсоном.
- Главной темой была ситуация безопасности в Европе и напряжение вблизи границы Украины.
- Сразу после заседания Совета Россия – НАТО в МИД Британии сообщили, что единственный путь для России – это деэскалация и участие в конструктивном диалоге.
О том, что Россия перешла к новым угрозам после проваленных переговоров, смотрите в WTF: