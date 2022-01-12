Глава МИД Великобритании назвала единственный путь вперед для России

Элизабет Трасс назвала единственный путь для России. По ее мнению, это деэскалация и участие в конструктивных дискуссиях.

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То, что произойдет дальше (после заседания Совета Россия – НАТО – 24 канал), будет иметь решающее значение для мира и безопасности в Европе,

– подчеркнула чиновница.

Она отметила, что вторжение Кремля в Украину станет серьезной ошибкой, которая дорого обойдется российской экономике.

Трасс также добавила, что Москва продолжает нарушать взятые на себя обязательства.

Подробности о заседании Совета НАТО – Россия

12 января в Брюсселе начались переговоры Совета НАТО – Россия. На них стороны обсудили безопасность в Европе, в частности, возле границ Украины. На брифинге после переговоров генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия дорого заплатит за агрессию против Украины.

Россия стягивает свои войска к границе Украины: коротко

Об угрозе полномасштабного вторжения России в Украину говорит мир еще с октября 2021 года. Ранее украинская разведка отмечала, что враг может напасть в конце января – феврале 2022 года. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что для этого Кремлю придется стянуть втрое больше войск.

Международные партнеры призывают Кремль к деэскалации. США, НАТО и ЕС угрожают серьезными санкциями.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заверил, что наши военные будут защищать родную землю "до последней капли крови".

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