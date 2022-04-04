Российских войск на территории Сумской области почти нет. Эту информацию подтвердил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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В настоящее время оккупированных населенных пунктов нет. Россияне вывели основную часть своей техники, бронетехники, артиллерии за пределы Сумской области на территорию РФ. Но остаются еще единичные подразделения, небольшие группы российских военных, сейчас их вылавливают, убивают наши Вооруженные Силы совместно с территориальной обороной. Идет зачистка целой области,

– рассказал Дмитрий Живицкий.

По его словам, во время операции по зачистке области было найдено и ликвидировано несколько подразделений российских оккупантов. А также забрана трофейная техника, среди которой медицинский "Тигр", "Тайфун", танки и БМП.

"Пока говорить то, что территория на 100% освобождена от российских войск, мы не можем. Но основная часть отошла. Они взорвали мост через реку Сейм, и тем самым отрезали возможность для отхода своим другим подразделениям, которые не успели выйти. И тут мы их как раз и нагнали", – рассказал Живицкий.

По его словам, пока относительно территорией опасности остается Конотопский район.

Хотя ситуация в области остается напряженной. Ведь угроза повторного нападения остается. Русские не отводят полностью войска от границы. Поэтому в области готовятся к обороне.