Об этом он рассказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Он сказал, о чем хочет говорить.
Важно СНБО ввел санкции против главаря боевиков Пушилина
И не только с Пушилиным
Главарь боевиков заявил, что "Зеленскому в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве". Пушилин хочет, чтобы Зеленский говорил не только с ним, но и с другим лидером – Леонидом Пасечником.
Такое циничное заявление Пушилин сделал практически после съезда партии.
Украина не ведет диалог с боевиками
- Владимир Путин избегает переговоров с Владимиром Зеленским. Однако подталкивает к разговору с псевдореспубликами. Мол, это России не касается.
- В то же время Киев не ведется на провокации. Позиция украинской стороны тверда в том, что боевики управляются Кремлем.
- Один из случаев, когда Украину заставляли говорить с боевиками, случился в Трехсторонней контактной группе. Туда приобщали террористку Майю Пирогову, но Украина отменила диалог и поставила ультиматут, чтобы ее исключили.
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