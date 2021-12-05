Об этом он рассказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Он сказал, о чем хочет говорить.

Важно СНБО ввел санкции против главаря боевиков Пушилина

И не только с Пушилиным

Главарь боевиков заявил, что "Зеленскому в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве". Пушилин хочет, чтобы Зеленский говорил не только с ним, но и с другим лидером – Леонидом Пасечником.

Важно! Партбилет "Единой России" получили и Пушилин, и Пасечник 4 декабря в России.

Такое циничное заявление Пушилин сделал практически после съезда партии.

Украина не ведет диалог с боевиками

Владимир Путин избегает переговоров с Владимиром Зеленским. Однако подталкивает к разговору с псевдореспубликами. Мол, это России не касается.

Мол, это России не касается. В то же время Киев не ведется на провокации. Позиция украинской стороны тверда в том, что боевики управляются Кремлем.

Один из случаев, когда Украину заставляли говорить с боевиками, случился в Трехсторонней контактной группе. Туда приобщали террористку Майю Пирогову, но Украина отменила диалог и поставила ультиматут, чтобы ее исключили.

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