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      Говорить о глобальном разведении участков – нельзя, – ветеран АТО

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      Если мы будем брать более глобальные участки разведения сил и средств с обеих сторон, оно на сегодня – невозможно. Наверное, президент Украины очень плохо изучает историю войны. Когда мы перечислим все участки: Школьное, Хлебное, Рождественское, Новогоднее – все режиме тишины никогда не работали. Враг их придерживался максимум в течение двух часов.

      Международная миссия ОБСЕ информирует о том, что это враг первым нарушил режим тишины. Об этом 24 каналу рассказал ветеран АТО, волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.

      Читайте также: Как действовать Украине в связи с обострением на Донбассе: мнение политолога

      Эксперт отметил, что если посмотреть на уже разведенные участки фронта, а также на официальные отчеты ОБСЕ, враг не придерживается договоренностей. Он снова возвращается на эти позиции, начинает открывать провокационный огонь по своим и нашим позициям.

      Говорить о более глобальном разведение каких участков на сегодня нельзя по одной причине: мы не полностью контролируем государственную границу с Украиной. Мы имеем четкую информацию из международных отчетов о том, что регулярные войска российской армии находятся на востоке Украины
      – пояснил Андрей Рымарук.

      По словам ветерана АТО, пока российские войска не покинут оккупированную территорию, невозможно говорить о каких-либо локальных или секторальных разведенихя. Если это произойдет, например, на участке 5-20 километров, враг может умело этим воспользоваться, и это приведет к потере очередного участка Украины.

      карта розведення військ Донбас мапа розведення сил
      Карта разведение сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала

      Андрей Рымарук как пример привел ситуацию возле Петровского. Враг четыре раза заходил на покинутые позиции, и начинал провокационный обстрел по своим позициям. Перед этим они специально завезли туда журналистов из России.

      По словам волонтера, о тотальном разведении можно говорить только после того, как международная миссия ОБСЕ подтвердит, что регулярные войска РФ, все кадровые военные покинули территорию.

      Если говорить о масштабе этого количества, то это десятки тысяч военнослужащих. Мы достоверно знаем, что по состоянию на сегодня, начиная от командующего первым и вторым армейским корпусом так называемых "ДНР/ЛНР", включительно до командира роты и батальона – это все кадровые российские военные,
      – отметил Андрей Рымарук.

      Что произошло в зоне военных действий на Донбассе 18 февраля?
      Утром 18 февраля 2020 года оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковске, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Бой длился с 5 утра и завершился около 10:24.

      В результате атаки боевиков погиб украинский воин, еще четыре получили ранения. Украина сохранила свои позиции, ситуация остается полностью контролируемой.


      Оккупированные территории Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Федченко
      Теги: Новости Украины Разведение войск Оккупированные территории Война на Донбассе Украина – Россия Бой возле Золотого
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