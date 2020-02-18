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      Говорити про глобальне розведення ділянок – не можна, – ветеран АТО

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      Якщо ми будемо брати більш глобальні ділянки розведення сил та засобів з обох сторін, воно на сьогодні – неможливе. Напевно, президент України дуже погано вивчає історію війни. Коли ми перерахуємо всі ділянки: Шкільне, Хлібне, Різдвяне, Новорічне – всі режимі тиші ніколи не працювали. Ворог їх дотримувався максимум протягом двох годин.

      Міжнародна місія ОБСЄ інформує про те, що це ворог першим порушив режим тиші. Про це 24 каналу розповів ветеран АТО, волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

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      Учасник бойових дій зазначив, якщо подивитися на ті ділянки фронту, що вже розведені, а також на офіційні звіти ОБСЄ, ворог не дотримується домовленостей. Він знову повертається на ці позиції, починає відкривати провокаційний вогонь по своїх і наших позиціях.

      Говорити про більш глобальне розведення якихось ділянок на сьогодні не можна з однієї причини: ми не контролюємо повністю державний кордон з Україною. Ми маємо чітку інформацію з міжнародних звітів про те, що регулярні війська російської армії перебувають на сході України
      – пояснив Андрій Римарук.

      За словами ветерана АТО, поки російські війська не залишать окуповану територію, неможливо говорити про будь-які локальні чи секторальні розведення. Якщо це відбудеться, наприклад, на ділянці 5-20 кілометрів, ворог може вміло цим скористатися, і це призведе до втрати чергової ділянки України.

      карта розведення військ Донбас мапа розведення сил
      Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      Андрій Римарук як приклад навів ситуацію біля Петрівського. Ворог чотири рази заходив на покинуті позиції, і починав провокаційний обстріл по своїх позиціях. Перед цим вони спеціально завезли туди журналістів із Росії.

      За словами волонтера, про тотальне розведення можна говорити тільки після того, як міжнародна місія ОБСЄ підтвердить, що регулярні війська РФ, всі кадрові військові покинули територію.

      Якщо говорити про масштаб цієї кількості, то це десятки тисяч військовослужбовців. Ми достовірно знаємо, що станом на сьогодні, починаючи від командувача першим і другим армійським корпусом так званих "ДНР/ЛНР", включно до командира роти і батальйону – це все є кадрові російські військові,
      – зазначив Андрій Римарук.

      Що відбулося в зоні військових дій на Донбасі 18 лютого?Вранці 18 лютого 2020 року окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав від 5 ранку і завершився близько 10:24.

      Внаслідок атаки бойовиків загинув український воїн, ще чотири отримали поранення. Україна зберегла свої позиції, ситуація залишається повністю контрольованою.


      Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Федченко
      Теги: Новини України Розведення військ Окуповані території Війна на Донбасі Україна – Росія Бій біля Золотого
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