15:28
18 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Курт Кобейн наступив на російський мозоль. Путін "має" талант
      Вєсті Кремля
      20:59, 17 лютого
      Вєсті.UA: Монобільшість змінює ідеологію. Рабінович кличе депутатів у Москву
      Вєсті.UA
      19:42, 17 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Як діяти Україні у зв’язку із загостренням на Донбасі: думка політолога

      762 Читать новость на русском
      Президент Зеленський назвав масштабні обстріли бойовиками цинічною провокацією / Фото з соціальних мереж

      Військове загострення на Донбасі пов'язане, в першу чергу, з інтересами лідерів окупаційної влади ОРДЛО. Як цивільних, так і військових. Вони проти будь-якого мирного врегулювання. Україні треба змінювати тактику.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      До уваги: Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо

      Бойовики показують, що проти ініціатив президента Зеленського про спільне патрулювання. Ватажки ОРДЛО зацікавлені в зриві будь-яких переговорів. Бо вони втрачають все: статус, вплив, годівницю. Їм в ОРДЛО не буде місця. Треба буде їхати, а життя емігранта невеселе і не таке хлібне,
      – зауважує Володимир Фесенко.

      По-друге, розповідає політолог, ескалація військових дій – традиційний інструмент Росії і Путіна тиску на переговори. Сильніше за все це виявлялося п'ять років тому – перед підписанням других мінських угод.

      Росія тисне на переговорний процес за двома напрямками. З одного боку, загрожує війною. Це більше направлено на послаблення позицій Зеленського. Кремль дає зрозуміти: або "мир" на умовах Росії, або його взагалі не буде. З іншого боку, затягування переговорного процесу в нормандському форматі,
      – переконаний Фесенко.

      Читайте також: Наступ бойовиків біля Золотого: ексгенсек НАТО звернувся до Путіна

      По-третє, за його словами, це символічно пов'язано з шостою річницею трагічних подій на Майдані і п'ятиріччям других мінських угод. Підступний момент, зазначає експерт, для обстрілів бойовики вибрали пункт Золоте, де пройшло розведення військ. Це дискредитація самого механізму розведення.

      Зеленський і його команда показали готовність до компромісу. Але якщо у відповідь війна триває, необхідно демонструвати жорсткість. Ключова обов'язкова умова: ніяких переговорів, поки не буде припинення вогню. Деескалація військових дій. Україна при таких обставинах також буде проти зустрічі нормандської четвірки в Берліні, якщо Росія не припинить військові дії,
      – підкреслює Володимир Фесенко.

      Експерт додає: важливий момент – тему видачі російських паспортів в ОРДЛО Україні треба піднімати на перший план. Це прямий доказ російської участі в збройному конфлікті на Донбасі і одна з головних перешкод врегулювання. Крім того, зауважує Фесенко, військове загострення з боку бойовиків ставить остаточний хрест на проведенні місцевих виборів в ОРДЛО у жовтні 2020 року.

      Що відбулося в зоні військових дій на Донбасі?

      18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав приблизно від 5 ранку до 10.30. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.

      Внаслідок масштабного бою Україна зазнала втрат. Загинув український воїн, ще 3 українських військових отримали поранення, 2 контужені.

      Президент Зеленський заявив, що у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію. Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Зеленський також повідомив про засідання РНБО через атаку бойовиків.

      Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції Зеленський висловив ідею спільних патрулів на Донбас. Вона полягає у тому, щоб лінію розмежування на Донбасі контролювали спільно українські військові, ОБСЄ та "представники окупованих територій". Водночас президент не уточнював, чи мовиться саме про бойовиків.

      війна на донбасі
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon
      сьогодні
      23604
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Бій біля Золотого Володимир Путін Новини політики Нормандський формат Володимир Зеленський Розведення військ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 14 лютого по-сепаратистськи: День закоханих чи День звільнення Луганська
      Ольга Черненко 117
      сьогодні , 14:08 Зміна влади в Росії: чому Путін раптово почав діяти
      Віталій Дейнега 1272
      17 лютого , 18:25 Вбудовані касетні (cassette) електрокаміни: особливості, види, відмінність
      416
      сьогодні , 10:07 Для нас на першому місці Батьківщина – інтерв'ю із Kozak System
      Рузана Ємельянова 499
      сьогодні , 14:05 Росіяни не куплять: чого чекати від законопроєкту про ринок землі
      Інна Жолобович 1238
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук