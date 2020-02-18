Наступ бойовиків біля Золотого: ексгенсек НАТО звернувся до Путіна

Колишній генеральний секретар НАТО закликав США та ЄС до реакції на атаку проросійський бойовиків біля Золотого. Андерс Фог Расмуссен також звернувся до російського президента Володимира Путіна.

Єдиний шлях до поліпшення відносин між Заходом і Росією лежить через Україну, таке звернення до Путіна ексгенсек НАТО опублікував на своїй твітер-сторінці.

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Расмуссен назвав "тривожною" ескалацію на Донбасі, спричинену нападом проросійських бойовиків на кілька позицій із використанням забороненої мінськими угодами зброї.

США та ЄС мають засудити цю агресію. Путін має зрозуміти, що єдиний шлях до поліпшення відносин між Заходом і Росією лежить через Україну,

– написав він.

Disturbing escalation by Russia-backed rebels in Donbas.



Attacking multiple positions and using weapons banned by the Minsk agreement



This aggression must be condemned by US and EU, and Putin must understand that only path to better West/Russia relations runs through #Ukraine — AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) February 18, 2020

Бій біля Золотого: що відомо

Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення. Вранці 18 лютого окупаційні війська здійснили наймасштабнішу з 2018 року атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Де стріляли? Поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав приблизно від 5 ранку і до 10:24.

Через обстріли бойовиків загинув 1 український воїн, 3 отримали поранення і 5 – поранення та травми.

​З боку проросійських бойовиків – 4 загиблих і 6 поранених.

Окупанти намагалися приховати свою поразку і звинуватити українську сторону у спробі нападу поблизу Золотого. Командування ООС офіційно заявило: українські захисники ніколи не застосовують зброю першими.