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      Наступ бойовиків біля Золотого: ексгенсек НАТО звернувся до Путіна

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      Ексгенсек НАТО відреагував на бій біля Золотого та звернувся до Путіна / AFP

      Колишній генеральний секретар НАТО закликав США та ЄС до реакції на атаку проросійський бойовиків біля Золотого. Андерс Фог Расмуссен також звернувся до російського президента Володимира Путіна.

      Єдиний шлях до поліпшення відносин між Заходом і Росією лежить через Україну, таке звернення до Путіна ексгенсек НАТО опублікував на своїй твітер-сторінці.

      До теми: Це не провокація, окупанти хотіли захопити спостережні пости, – Хомчак

      Расмуссен назвав "тривожною" ескалацію на Донбасі, спричинену нападом проросійських бойовиків на кілька позицій із використанням забороненої мінськими угодами зброї.

      США та ЄС мають засудити цю агресію. Путін має зрозуміти, що єдиний шлях до поліпшення відносин між Заходом і Росією лежить через Україну,
      – написав він.

      Бій біля Золотого: що відомо

      Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення. Вранці 18 лютого окупаційні війська здійснили наймасштабнішу з 2018 року атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил.

      Де стріляли? Поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав приблизно від 5 ранку і до 10:24.

      • Через обстріли бойовиків загинув 1 український воїн, 3 отримали поранення і 5 – поранення та травми.
      • ​З боку проросійських бойовиків – 4 загиблих і 6 поранених. 

      Окупанти намагалися приховати свою поразку і звинуватити українську сторону у спробі нападу поблизу Золотого. Командування ООС офіційно заявило: українські захисники ніколи не застосовують зброю першими.

      • Володимир Зеленський заявив, у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію. Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Глава держави впевнений, що ця провокація не змінить курс на припинення війни.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини Росії Володимир Путін НАТО Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Бій біля Золотого Новини політики
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