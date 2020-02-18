Наступление боевиков у Золотого: экс-генсек НАТО обратился к Путину
Бывший генеральный секретарь НАТО призвал США и ЕС к реакции на атаку пророссийских боевиков у Золотого. Андерс Фог Расмуссен также обратился к российскому президенту Владимиру Путину.
Единственный путь к улучшению отношений между Западом и Россией лежит через Украину, такое обращение к Путину экс-генсек НАТО опубликовал на своей твиттер-странице.
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Расмуссен назвал "тревожной" эскалацию на Донбассе, вызванную нападением пророссийских боевиков на несколько позиций с использованием запрещенного минскими соглашениями оружия.
США и ЕС должны осудить эту агрессию. Путин должен понять, что единственный путь к улучшению отношений между Западом и Россией лежит через Украину,
– написал он.
Бой возле Золотого: что известно
Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения. Утром 18 февраля оккупационные войска осуществили самую масштабную с 2018 года атаку по позициям подразделений Объединенных сил.
Где стреляли? Возле населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный. Бой длился примерно от 5 утра и до 10:24.
- Из-за обстрелов боевиков погиб 1 украинский воин, 3 получили ранения и 5 – ранения и травмы.
- Со стороны пророссийских боевиков – 4 погибших и 6 раненых.
Оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в попытке нападения
возле Золотого. Командование ООС официально заявило: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.
- Владимир Зеленский заявил, что в пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики устроили циничную провокацию. Бой близ Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Глава государства уверен, что эта провокация не изменит курс на прекращение войны.