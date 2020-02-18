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      Наступление боевиков у Золотого: экс-генсек НАТО обратился к Путину

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      Экс-генсек НАТО отреагировал на бой у Золотого и обратился к Путину / AFP

      Бывший генеральный секретарь НАТО призвал США и ЕС к реакции на атаку пророссийских боевиков у Золотого. Андерс Фог Расмуссен также обратился к российскому президенту Владимиру Путину.

      Единственный путь к улучшению отношений между Западом и Россией лежит через Украину, такое обращение к Путину экс-генсек НАТО опубликовал на своей твиттер-странице.

      К теме: Это не провокация, оккупанты хотели захватить наблюдательные посты, – Хомчак

      Расмуссен назвал "тревожной" эскалацию на Донбассе, вызванную нападением пророссийских боевиков на несколько позиций с использованием запрещенного минскими соглашениями оружия.

      США и ЕС должны осудить эту агрессию. Путин должен понять, что единственный путь к улучшению отношений между Западом и Россией лежит через Украину,
      – написал он.

      Бой возле Золотого: что известно

      Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения. Утром 18 февраля оккупационные войска осуществили самую масштабную с 2018 года атаку по позициям подразделений Объединенных сил.

      Где стреляли? Возле населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный. Бой длился примерно от 5 утра и до 10:24.

      • Из-за обстрелов боевиков погиб 1 украинский воин, 3 получили ранения и 5 – ранения и травмы.
      • Со стороны пророссийских боевиков – 4 погибших и 6 раненых.

      Оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в попытке нападения
      возле Золотого. Командование ООС официально заявило: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.

      • Владимир Зеленский заявил, что в пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики устроили циничную провокацию. Бой близ Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Глава государства уверен, что эта провокация не изменит курс на прекращение войны.
      Боевики атаковали украинские позиции у Золотого: все, что известно
      сегодня
      2709
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Бой возле Золотого Война на Донбассе Новости России Владимир Путин НАТО
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