Наступление боевиков у Золотого: экс-генсек НАТО обратился к Путину

Бывший генеральный секретарь НАТО призвал США и ЕС к реакции на атаку пророссийских боевиков у Золотого. Андерс Фог Расмуссен также обратился к российскому президенту Владимиру Путину.

Единственный путь к улучшению отношений между Западом и Россией лежит через Украину, такое обращение к Путину экс-генсек НАТО опубликовал на своей твиттер-странице.

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Расмуссен назвал "тревожной" эскалацию на Донбассе, вызванную нападением пророссийских боевиков на несколько позиций с использованием запрещенного минскими соглашениями оружия.

США и ЕС должны осудить эту агрессию. Путин должен понять, что единственный путь к улучшению отношений между Западом и Россией лежит через Украину,

– написал он.

Disturbing escalation by Russia-backed rebels in Donbas.



Attacking multiple positions and using weapons banned by the Minsk agreement



This aggression must be condemned by US and EU, and Putin must understand that only path to better West/Russia relations runs through #Ukraine — AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) February 18, 2020

Бой возле Золотого: что известно

Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения. Утром 18 февраля оккупационные войска осуществили самую масштабную с 2018 года атаку по позициям подразделений Объединенных сил.

Где стреляли? Возле населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный. Бой длился примерно от 5 утра и до 10:24.

Из-за обстрелов боевиков погиб 1 украинский воин, 3 получили ранения и 5 – ранения и травмы.

Со стороны пророссийских боевиков – 4 погибших и 6 раненых.

Оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в попытке нападения

возле Золотого. Командование ООС официально заявило: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.