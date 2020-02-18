15:36
18 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Курт Кобейн наступил на российский мозоль. Путин "имеет" талант
      Вєсті Кремля
      21:01, 17 февраля
      Вести.UA: Монобольшинство меняет идеологию. Рабинович зовет депутатов в Москву
      Вєсті.UA
      19:48, 17 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Как действовать Украине в связи с обострением на Донбассе: мнение политолога

      262 Читати новину українською
      Президент Зеленский назвал масштабные обстрелы боевиками циничной провокацией / Фото из социальных сетей

      Военное обострение на Донбассе связано, в первую очередь, с интересами лидеров оккупационных властей ОРДЛО. Как гражданских, так и военных. Они против любого мирного урегулирования. Украине нужно менять тактику.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      К сведению: Боевики атаковали украинские позиции у Золотого: все, что известно

      Боевики показывают, что против инициатив президента Зеленского о совместном патрулировании. Главари ОРДЛО заинтересованы в срыве любых переговоров. Потому что они теряют все: статус, влияние, кормушку. Им в ОРДЛО не будет места. Надо будет ехать, а жизнь эмигранта невеселая и не такая хлебная,
      – говорит Владимир Фесенко.

      Во-вторых, рассказывает политолог, эскалация военных действий – традиционный инструмент России и Путина давления на переговоры. Сильнее всего это проявлялось пять лет назад – перед подписанием вторых минских соглашений.

      Россия давит на переговорный процесс по двум направлениям. С одной стороны, грозит войной. Это больше направлено на ослабление позиций Зеленского. Кремль дает понять: или "мир" на условиях России, или его вообще не будет. С другой стороны, затягивание переговорного процесса в нормандском формате,
      – убежден Фесенко.

      Читайте также: Наступление боевиков у Золотого: экс-генсек НАТО обратился к Путину

      В-третьих, по его словам, это символично связано с шестой годовщиной трагических событий на Майдане и пятилетием вторых минских соглашений. Коварный момент, отмечает эксперт, для обстрелов боевики выбрали пункт Золотое, где прошло разведение войск. Это дискредитация самого механизма разведения.

      Зеленский и его команда показали готовность к компромиссу. Но если в ответ война продолжается, необходимо демонстрировать жесткость. Ключевое обязательное условие: никаких переговоров, пока не будет прекращения огня. Деэскалация военных действий. Украина при таких обстоятельствах также будет против встречи нормандской четверки в Берлине, если Россия не прекратит военные действия,
      – подчеркивает Владимир Фесенко.

      Эксперт добавляет: важный момент – тему выдачи российских паспортов в ОРДЛО Украине нужно поднимать на первый план. Это прямое доказательство российского участия в вооруженном конфликте на Донбассе и одно из главных препятствий урегулирования. Кроме того, отмечает Фесенко, военное обострение со стороны боевиков ставит окончательный крест на проведении местных выборов в ОРДЛО в октябре 2020 года.

      Что произошло в зоне военных действий на Донбассе?

      18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Бой длился примерно от 5 утра до 10.30. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

      Вследствие масштабного боя Украина понесла потери. Погиб украинский воин, еще 3 украинских военных получили ранения, 2 контужены.

      Президент Зеленский заявил, что в пятую годовщину Дебальцевского трагедии боевики устроили циничную провокацию. Бой у Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Зеленский также сообщил о заседании СНБО из-за атаки боевиков.

      Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский высказал идею совместных патрулей на Донбасс. Она заключается в том, чтобы линию разграничения в Донбассе контролировали совместно украинские военные, ОБСЕ и "представители оккупированных территорий". В то же время президент не уточнял, говорится ли именно о боевиках.

      війна на донбасі
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      Бой вблизи Золотого завершился: 1 погибший, 3 раненых и 2 контуженных
      сегодня
      2367
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Владимир Зеленский Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Бой возле Золотого Владимир Путин Нормандский формат Разведение войск
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 14 февраля по-сепаратистски: День влюбленных или День освобождения Луганска
      Ольга Черненко 55
      сегодня , 14:07 Смена власти в России: почему Путин внезапно начал действовать
      Віталій Дейнега 383
      17 февраля , 18:26 Встроенные кассетные (cassette) электрокамины: особенности, виды, отличия
      77
      сегодня , 10:07 Для нас на первом месте Родина – интервью с Kozak System
      Рузана Ємельянова 45
      сегодня , 14:05 Россияне не купят: чего ждать от законопроекта о рынке земли
      Інна Жолобович 547
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук