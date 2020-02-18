Как действовать Украине в связи с обострением на Донбассе: мнение политолога

Военное обострение на Донбассе связано, в первую очередь, с интересами лидеров оккупационных властей ОРДЛО. Как гражданских, так и военных. Они против любого мирного урегулирования. Украине нужно менять тактику.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Боевики показывают, что против инициатив президента Зеленского о совместном патрулировании. Главари ОРДЛО заинтересованы в срыве любых переговоров. Потому что они теряют все: статус, влияние, кормушку. Им в ОРДЛО не будет места. Надо будет ехать, а жизнь эмигранта невеселая и не такая хлебная,

– говорит Владимир Фесенко.

Во-вторых, рассказывает политолог, эскалация военных действий – традиционный инструмент России и Путина давления на переговоры. Сильнее всего это проявлялось пять лет назад – перед подписанием вторых минских соглашений.

Россия давит на переговорный процесс по двум направлениям. С одной стороны, грозит войной. Это больше направлено на ослабление позиций Зеленского. Кремль дает понять: или "мир" на условиях России, или его вообще не будет. С другой стороны, затягивание переговорного процесса в нормандском формате,

– убежден Фесенко.

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В-третьих, по его словам, это символично связано с шестой годовщиной трагических событий на Майдане и пятилетием вторых минских соглашений. Коварный момент, отмечает эксперт, для обстрелов боевики выбрали пункт Золотое, где прошло разведение войск. Это дискредитация самого механизма разведения.

Зеленский и его команда показали готовность к компромиссу. Но если в ответ война продолжается, необходимо демонстрировать жесткость. Ключевое обязательное условие: никаких переговоров, пока не будет прекращения огня. Деэскалация военных действий. Украина при таких обстоятельствах также будет против встречи нормандской четверки в Берлине, если Россия не прекратит военные действия,

– подчеркивает Владимир Фесенко.

Эксперт добавляет: важный момент – тему выдачи российских паспортов в ОРДЛО Украине нужно поднимать на первый план. Это прямое доказательство российского участия в вооруженном конфликте на Донбассе и одно из главных препятствий урегулирования. Кроме того, отмечает Фесенко, военное обострение со стороны боевиков ставит окончательный крест на проведении местных выборов в ОРДЛО в октябре 2020 года.

Что произошло в зоне военных действий на Донбассе?

18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Бой длился примерно от 5 утра до 10.30. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

Вследствие масштабного боя Украина понесла потери. Погиб украинский воин, еще 3 украинских военных получили ранения, 2 контужены.

Президент Зеленский заявил, что в пятую годовщину Дебальцевского трагедии боевики устроили циничную провокацию. Бой у Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Зеленский также сообщил о заседании СНБО из-за атаки боевиков.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский высказал идею совместных патрулей на Донбасс. Она заключается в том, чтобы линию разграничения в Донбассе контролировали совместно украинские военные, ОБСЕ и "представители оккупированных территорий". В то же время президент не уточнял, говорится ли именно о боевиках.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала