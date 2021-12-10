Он отметил, что Украина часто сталкивается как с информационными провокациями, так с провокациями со стороны России. Такова, в частности, и была ситуация с кораблем "Донбасс" 9 декабря.

Стоит прочесть Даже из-за небольшой эскалации будут серьезные санкции, – Зеленский

Украина ничего не нарушала, – Зеленский

Мы ничего не нарушали, это первое. И США, и Европа поддерживают нас и говорят мне лично, что вы молодцы, что не идете на многочисленные провокации, со стороны и России, и информационные провокации,

– объяснил президент.

Президент призвал сохранять спокойствие

Также такими провокациями являются, например, обстрелы сепаратистов. Зеленский подчеркнул, что нужно сохранять спокойствие.

Не надо кричать, что завтра сюда войдет враг и все пропало. Надо быть крепкими и рассчитывать на себя и на свою армию,

– добавил Зеленский.

При этом, сказал президент, сила Украины – не в количестве военных, а в том, что каждый готов взять в руки оружие.

Смотрите интервью с президентом Зеленским / Видео ОП:

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Что известно о ситуации с кораблем "Донбасс":

9 декабря Россия заявила, что украинский военный корабль "Донбасс" двигается в направлении Керченского пролива.

Оккупанты утверждали, что "Донбасс" создает угрозу мореплаванию.

Якобы корабль предупреждали о необходимости соблюдения российского законодательства сотрудники ФСБ.

В Министерстве обороны Украины сразу опровергли все российские заявления и подчеркнули, что Азовское море является общей акваторией как для Украины, так и для России. Кроме того, наш корабль не был вооружен.

В штабе ООС объяснили, что судно "Донбасс" выполняло задачи в пределах территориальных вод Украины.

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