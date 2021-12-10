О возможности проведения в Украине референдума, на который вынесут вопросы оккупированных территорий Донбасса и Крыма, Владимир Зеленский рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

Ранее Зеленский назвал "громкий и сложный вопрос", который могут вынести на референдум

Президент о референдуме относительно оккупированных территорий

Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, тут вопрос не в статусе. Это может быть о Донбассе, о Крыме, в целом о прекращении войны,

– отметил Зеленский.

По его словам, может быть так, что какая-то страна будет предлагать Украине определенные условия. Однако пока этого нет. "У меня нет никаких секретов от общества. Я бы с такими вещами не шутил бы", – добавил глава государства. Он пообещал, что в случае действительно сложного вызова обязательно будет советоваться с украинским народом.

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