В интервью глава государства назвал один из "громких и сложных вопросов", который могут прежде всего вынести на всенародное голосование.

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Вопрос "стены" на Донбассе могут вынести на референдум

Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с США, Россией, с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о стене будет голосовать народ Украины,

– отметил Зеленский.

Он отметил, что вопрос "стены" и Донбасса – сложные, "это точно не популярно, не популистически". Кроме того, президент осознает, что "это на много лет" и хочет, чтобы это понимали и люди.

В то же время глава государства надеется на понимание и поддержку со стороны США и других государств по мирному урегулированию ситуации на востоке.

Вынесение вопроса Донбасса на референдуме: что известно