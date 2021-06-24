В інтерв'ю глава держави назвав одне із "гучних і складних питань", яке можуть насамперед винести на всенародне голосування.

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Питання "стіни" на Донбасі можуть винести на референдум

Якщо у нас не вийде будь-яких альтернативних домовленостей з США, Росією, окремо з Європою і паралельно нормандський формат. Якщо все це не вдасться, то про стіну буде голосувати народ України,

– зазначив Зеленський.

Він наголосив, що питання "стіни" та Донбасу – складне, "це точно не популярно, не популістично". Крім того, президент усвідомлює, що "це на багато років" і хоче, аби це розуміли й люди.

Водночас глава держави сподівається на розуміння та підтримку зі сторони США та інших держав щодо мирного врегулювання ситуації на Сході.

Винесення питання Донбасу на референдуму: що відомо