Україна шукає дипломатичний шлях, щоб забезпечити тривалий мир. Про це заявив радник голови ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

До теми Питання Донбасу – найголовніше для державного референдуму, – Зеленський

Питання Донбасу не буде однією з перших тем референдуму

Подоляк згадав слова президента Володимира Зеленського, що головне питання, яке варто винести на референдум – ситуація на Донбасі. Однак радник відзначив, це не означає, що питання ОРДЛО стане однією з перших тем для голосування.

Якщо одним з етапів на цьому шляху може стати всеукраїнський референдум, то потрібно враховувати ті запобіжники, які вже зафіксовані в прийнятому законі,

– сказав Подоляк.

За словами політика, будь-якого питання на референдум або рішення, що порушує нашу Конституцію, не може бути навіть гіпотетично.

Що говорив Зеленський раніше

Президент дійсно говорив, що на державному референдумі розглядатимуть найважливіше питання в Україні – ситуацію на Донбасі.

Референдум з такою тематикою могли представити на розгляд суспільства скоро.



Закон про референдум / Інфографіка 24 каналу