ГНСУ показало разбитое россиянами подразделение на Киевщине

Государственная пограничная служба Украины показала, что оставил после себя "русский мир". Там оккупанты действовали, как всегда, в своем традиционном стиле "все или ничего".

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Так, пограничники показали в видео, как россияне "размародерили" одно из их пограничных подразделений. Это произошло во время оккупации части Киевщины, прежде чем Вооруженные Силы Украины деоккупировали территорию.

Гостили как и положено оркам: стреляли в двери, окна, а в здание забрасывали гранаты,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты украли государственную символику, вынесли все до последней вилки – от матрасов до консервации.

По словам начальника пограничного подразделения, в самое помещение забросили несколько гранат, а палатки разрезали сбоку, потому что боялись заходить через главный вход.

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