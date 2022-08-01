ДПСУ показала потрощений росіянами підрозділ на Київщині

Державна прикордонна служба України показала, що залишив по собі "русский мир". Там окупанти діяли, як завжди, у своєму традиційному стилі "все або нічого".

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Так, прикордонники показали у відео, як росіяни "розмародерили" один з їхніх прикордонних підрозділів. Це трапилося під час окупації частини Київщини, до того як Збройні Сили України деокупували територію.

Гостювали як і належить оркам: стріляли у двері, вікна, а в будівлю закидали гранати,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти вкрали державну символіку, винесли все до останньої виделки – від матраців до консервації.

За словами начальника прикордонного підрозділу, в саме приміщення закинули декілька гранат, а намети розрізали збоку, бо боялися заходити через головний вхід.

До теми – Що лишили по собі непрохані гості дивіться у відео: