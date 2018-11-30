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      ГПУ изъяла более 60 тысяч украшений в "Московской ювелирной фабрики": известна причина

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      ГПУ изъяла более 60 тысяч украшений в "Московской ювелирной фабрики"
      ГПУ изъяла более 60 тысяч украшений в "Московской ювелирной фабрики" / Фото из открытых источников

      Правоохранители пресекли деятельность предпринимателя, который реализовывал завезенные контрабандой ювелирные изделия в специализированные магазины под торговой маркой "Столичная ювелирная фабрика".

      Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

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      Сотрудники ГПУ провели обыски в специализированных магазинах, где обнаружили и изъяли более 60 тысяч ювелирных изделий ориентировочной стоимостью более 150 миллионов гривен, происхождение которых документально не подтверждено.

      По его словам, схема контрабанды нанесла государству ущерб более чем на 30 миллионов гривен. ГПУ начала расследование.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Расследования контрабанда ГПУ
      Источник: 24 Канал
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