ГПУ вилучила понад 60 тисяч прикрас у "Столичної ювелірної фабрики": відома причина

Правоохоронці припинили діяльність підприємця, який реалізовував завезені контрабандою ювелірні вироби в спеціалізовані магазини під торговою маркою "Столична ювелірна фабрика".

Про це повідомив у Facebook речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

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Співробітники ГПУ провели обшуки у спеціалізованих магазинах, де виявили та вилучили понад 60 тисяч ювелірних виробів орієнтовною вартістю понад 150 мільйонів гривень, походження яких документально не підтверджено.

За його словами, схема контрабанди завдала державі збитків на понад 30 мільйонів гривень. ГПУ розпочала розслідування.