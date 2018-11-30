ГПУ вилучила понад 60 тисяч прикрас у "Столичної ювелірної фабрики": відома причина
Правоохоронці припинили діяльність підприємця, який реалізовував завезені контрабандою ювелірні вироби в спеціалізовані магазини під торговою маркою "Столична ювелірна фабрика".
Про це повідомив у Facebook речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.
Читайте також: "Хто не возив контрабанду, той її купував": кому вигідне подорожчання посилок з-за кордону
Співробітники ГПУ провели обшуки у спеціалізованих магазинах, де виявили та вилучили понад 60 тисяч ювелірних виробів орієнтовною вартістю понад 150 мільйонів гривень, походження яких документально не підтверджено.
За його словами, схема контрабанди завдала державі збитків на понад 30 мільйонів гривень. ГПУ розпочала розслідування.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Потрібно перевірити ФСБшну виправку представників Києво-Печерської Лаври, – експертсьогодні , 17:59
-
"Відбудеться, але "на ногах": у Кремлі досі запевняють, що Трамп зустрінеться із Путінимсьогодні , 17:10
-
Як оскандалився Сергій Полунін: підтримка Росії, татуювання з Путіном і російський паспортсьогодні , 17:00
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
У Донецькій ОДА уточнили: ранкові залпи в Краматорську не були обстрілом11 лютого 2015 , 10:05
Як будуть працювати банки в умовах воєнного стану в Україні27 листопада , 13:11
Трасу Київ-Одеса зроблять платною11 вересня , 10:30