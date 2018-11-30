18:52
30 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Брудний папірчик долар. Тіматі на службі в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:43, 29 листопада
      Вєсті.UA. Порошенко проти Ляшка. Теревені Гройсмана з Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 листопада
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      ГПУ вилучила понад 60 тисяч прикрас у "Столичної ювелірної фабрики": відома причина

      793 Читать новость на русском
      ГПУ вилучила понад 60 тисяч прикрас у "Столичної ювелірної фабрики"
      ГПУ вилучила понад 60 тисяч прикрас у "Столичної ювелірної фабрики" / Фото з відкритих джерел

      Правоохоронці припинили діяльність підприємця, який реалізовував завезені контрабандою ювелірні вироби в спеціалізовані магазини під торговою маркою "Столична ювелірна фабрика".

      Про це повідомив у Facebook речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

      Читайте також: "Хто не возив контрабанду, той її купував": кому вигідне подорожчання посилок з-за кордону

      Співробітники ГПУ провели обшуки у спеціалізованих магазинах, де виявили та вилучили понад 60 тисяч ювелірних виробів орієнтовною вартістю понад 150 мільйонів гривень, походження яких документально не підтверджено.

      За його словами, схема контрабанди завдала державі збитків на понад 30 мільйонів гривень. ГПУ розпочала розслідування.

       

      Теги: Новини України Кримінальні новини Розслідування контрабанда ГПУ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зависит ли судьба Украини от судьбы России
      сьогодні , 17:30 Зависит ли судьба Украини от судьбы России
      Павло Казарін 445
      Воєнний стан в електоральних цілях: світова преса продовжує обговорювати Україну
      сьогодні , 17:12 Воєнний стан в електоральних цілях: світова преса продовжує обговорювати Україну
      324
      Всеукраинский День добрых дел: почему это хорошо
      сьогодні , 17:02 Всеукраинский День добрых дел: почему это хорошо
      Анастасія Зернова 99
      Підсумки Революції гідності: у чому головна перемога українців
      сьогодні , 16:00 Підсумки Революції гідності: у чому головна перемога українців
      Віталій Шабунін 294
      Захід і конфлікт в Азовському морі: ризики та наслідки
      сьогодні , 15:01 Захід і конфлікт в Азовському морі: ризики та наслідки
      Василь Яніцький 757
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У Донецькій ОДА уточнили: ранкові залпи в Краматорську не були обстрілом
       11 лютого 2015 , 10:05
      Як будуть працювати банки в умовах воєнного стану в Україні
       27 листопада , 13:11
      Трасу Київ-Одеса зроблять платною
       11 вересня , 10:30
      З 2021 року, крім Ліги чемпіонів та Ліги Європи, існуватиме ще один клубний турнір
       11 вересня , 13:15
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук