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      ГПУ получила новые доказательства финансирования Россией боевиков на Луганщине

      23 Читати новину українською
      РПГ-32 "Баркас"
      РПГ-32 "Баркас" / ukrinform

      Генеральная прокуратура Украины получила очередные доказательства финансирования Россией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области. Ведомство зафиксировало применения боевиками современных российских гранатометов РПГ-32 "Баркас".

      В пресслужбе ГПУ сообщили, что 25 сентября 2019 года, после обстрела боевиками так называемой "ЛНР" населенного пункта Золотое-3 на Луганщине, прокуроры совместно с контрразведкой СБУ изъяли остаток боеприпаса – реактивного противопехотного гранатомета.

      Важно: Жителям Донбасса и Западной Украины массово выдают иностранные паспорта: за дело взялись в СБУ

      Отмечается, что найденный боеприпас не находится на вооружении Вооруженных сил Украины, а с 2008 года относится к комплексу вооружения Вооруженных сил РФ.

      Полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях,
      – заверили в ГПУ.


      Найденный боеприпас

      Что известно о РПГ-32 "Баркас"?Многократный ручной мультикалиберний многофункциональный гранатомет российского производства, который впервые был представлен на выставке в Париже в 2008 году.

      Гранатомет предназначается для поражения различных целей – современных танков, БМП, бункеров и пехоты. Он может оснащаться различными видами гранат, среди которых термобарические и тандемные.

      blog_ava
      Новый раунд российско-украинской войны
      2 октября
      210
      Автор: Михаил Года
      Теги: СБУ Новости России ГПУ Война на Донбассе Новости Луганска Новости Украины
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