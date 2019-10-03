ГПУ получила новые доказательства финансирования Россией боевиков на Луганщине

Генеральная прокуратура Украины получила очередные доказательства финансирования Россией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области. Ведомство зафиксировало применения боевиками современных российских гранатометов РПГ-32 "Баркас".

В пресслужбе ГПУ сообщили, что 25 сентября 2019 года, после обстрела боевиками так называемой "ЛНР" населенного пункта Золотое-3 на Луганщине, прокуроры совместно с контрразведкой СБУ изъяли остаток боеприпаса – реактивного противопехотного гранатомета.

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Отмечается, что найденный боеприпас не находится на вооружении Вооруженных сил Украины, а с 2008 года относится к комплексу вооружения Вооруженных сил РФ.

Полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях,

– заверили в ГПУ.



Найденный боеприпас

Что известно о РПГ-32 "Баркас"?Многократный ручной мультикалиберний многофункциональный гранатомет российского производства, который впервые был представлен на выставке в Париже в 2008 году.



Гранатомет предназначается для поражения различных целей – современных танков, БМП, бункеров и пехоты. Он может оснащаться различными видами гранат, среди которых термобарические и тандемные.