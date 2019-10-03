ГПУ отримала нові докази фінансування Росією бойовиків на Луганщині

Генеральна прокуратура України здобула чергові докази фінансування Росією тероризму на тимчасово окупованій території Луганської області. Відомство зафіксувало застосування бойовиками сучасних російських гранатометів РПГ-32 "Баркас".

У пресслужбі ГПУ повідомили, що 25 вересня 2019 року, після обстрілу бойовиками так званої "ЛНР" населеного пункту Золоте-3 на Луганщині, прокурори спільно з контррозвідкою СБУ вилучили залишок боєприпасу – реактивного протипіхотного гранатомета.

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Зазначається, що знайдений боєприпас не перебуває на озброєнні Збройних сил України, а з 2008 року належить до комплексу озброєння Збройних сил РФ.

Здобуті докази буде використано у справах проти Російської Федерації в міжнародних судових інстанціях,

– запевнили в ГПУ.



Знайдений боєприпас



Що відомо про РПГ-32 "Баркас"?Багаторазовий ручний мультикаліберний багатофункціональний гранатомет російського виробництва, який вперше був представлений на виставці в Парижі у 2008 році.



Гранатомет призначається для ураження різноманітних цілей – сучасних танків, БМП, бункерів та піхоти. Він може оснащуватися різними видами гранат, серед яких термобаричні та тандемні.