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      ГПУ отримала нові докази фінансування Росією бойовиків на Луганщині

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      РПГ-32 "Баркас"
      РПГ-32 "Баркас" / ukrinform

      Генеральна прокуратура України здобула чергові докази фінансування Росією тероризму на тимчасово окупованій території Луганської області. Відомство зафіксувало застосування бойовиками сучасних російських гранатометів РПГ-32 "Баркас".

      У пресслужбі ГПУ повідомили, що 25 вересня 2019 року, після обстрілу бойовиками так званої "ЛНР" населеного пункту Золоте-3 на Луганщині, прокурори спільно з контррозвідкою СБУ вилучили залишок боєприпасу – реактивного протипіхотного гранатомета.

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      Зазначається, що знайдений боєприпас не перебуває на озброєнні Збройних сил України, а з 2008 року належить до комплексу озброєння Збройних сил РФ.

      Здобуті докази буде використано у справах проти Російської Федерації в міжнародних судових інстанціях,
      – запевнили в ГПУ.


      Знайдений боєприпас
       

      Що відомо про РПГ-32 "Баркас"?Багаторазовий ручний мультикаліберний багатофункціональний гранатомет російського виробництва, який вперше був представлений на виставці в Парижі у 2008 році.

      Гранатомет призначається для ураження різноманітних цілей – сучасних танків, БМП, бункерів та піхоти. Він може оснащуватися різними видами гранат, серед яких термобаричні та тандемні.

      blog_ava
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      2 жовтня
      1916
      Автор: Михайло Года
      Теги: СБУ Новини Росії Новини України Новини Луганська Війна на Донбасі ГПУ
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