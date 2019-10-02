Жителям Донбасу і Західної України масово видають іноземні паспорти: за справу взялися в СБУ

Видачу українцям іноземних паспортів розслідують за статтею посягання на територіальну цілісність держави. Кримінальне провадження відкрила Генпрокуратура через масові видачі угорських, румунських, польських і російських паспортів жителям західних регіонів і окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Справу веде СБУ, а досудове розслідування – Генеральна військова прокуратура. Про це йдеться у матеріалах суду.

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Правоохоронці в ході розслідування отримали тимчасовий доступ до тих документів РНБО, в яких є інформація про такі масові видачі українцям паспортів інших держав.

Що відомо про видачу іноземних паспортів українцям?

У вересні 2018 року стало відомо про те, що громадянам України видають паспорти Угорщини. У мережу потрапило відео, на якому знято як мешканці Берегова отримують громадянство та присягають на вірність Угорщині. Також новоспеченим підданим Угорщини рекомендували приховувати факт подвійного громадянства від української влади. Це спричинило неабиякий дипломатичний скандал.



Своєю чергою, у квітні президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Згодом він заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.

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Проте, Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.



7 травня у Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Господар Кремля видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.

Ані Україна, ані країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти.