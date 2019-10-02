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      Жителям Донбасса и Западной Украины массово выдают иностранные паспорта: за дело взялись в СБУ

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      Российские паспорта
      Российские паспорта / Иллюстративное фото

      Выдачу иностранных паспортов украинцам расследуют по статье посягательство на территориальную целостность государства. Уголовное производство открыла Генпрокуратура из-за массовой выдачи венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных регионов и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

      Дело ведет СБУ, а досудебное расследование – Генеральная военная прокуратура. Об этом говорится в материалах суда.

      Из последнего: В Германии отреагировали на скандал с визами для российских паспортов с Донбасса

      Правоохранители в ходе расследования получили временный доступ к тем документам СНБО, в которых есть информация о таких массовых выдачах украинцам паспортов других государств.

      Что известно о выдаче иностранных паспортов украинцам?

      В сентябре 2018 года стало известно о том, что гражданам Украины выдают паспорта Венгрии. В сеть попало видео, на котором снято как жители Берегово получают гражданство и присягают на верность Венгрии. Также новоиспеченным подданным Венгрии рекомендовали скрывать факт двойного гражданства от украинской власти. Это вызвало большой дипломатический скандал.

      В свою очередь, в апреле президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Впоследствии он заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам.

       Актуально: В ЕС добиваются непризнания паспортов России на Донбассе

      Однако, Путин на этом не остановился и 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.

      7 мая в Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Хозяин Кремля издал указ, которым российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.

      Ни Украина, ни страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины СНБО Судьи ГПУ СБУ Скандал з угорськими паспортами Российские паспорта на Донбассе
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