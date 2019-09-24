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      У Німеччині відреагували на скандал із візами для російських паспортів з Донбасу

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      у Німеччині стверджують, що не видають візи жителям Донбасу з паспортами РФ
      у Німеччині стверджують, що не видають візи жителям Донбасу з паспортами РФ / riafan.ru

      У Міністерстві закордонних справ Німеччини заперечують інформацію про видачу віз жителям Донбасу, які мають російські паспорти. Там нагадують – їхня позиція незмінна.

      Таких випадків не було, про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ ФРН на запит Укрінформу. 

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      Там наголосили, що Німеччина разом із ЄС повністю підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

      Заява про те, що Федеральний уряд не розрізняє російські паспорти та паспорти для анексованих районів, не відповідає дійсності. Ми не знаємо жодного випадку, коли б у російський паспорт, виданий на основі указів (Путіна) вже була проставлена віза,
      – мовиться у повідомленні.

      У відомстві також додали, що Німеччина засуджує укази президента Росії про спрощення надання російського громадянства жителям окупованих частин Луганської та Донецької областей.

      "Вони суперечать духу та цілям Мінських угод і являють собою порушення суверенітету України", – зазначили у МЗС ФРН.

      У німецькому міністерстві додали, що мешканці українського походження з окупованих районів можуть отримати паспорт України (біометричний) та їздити до Німеччини без візи. У МЗС також проінформували, що Німеччина наразі проводить дискусії на рівні ЄС щодо уніфікованого поводження з паспортами Східної України.

      Про ставлення Німеччини до виданих жителям окупованого Донбасу паспортів РФ написала німецька газета Bild. Підставою для цього стала  із відповідь уряду на запит депутатки Ренати Альт. Так, уряд Німеччини не бачить різниці між звичайними російськими паспортами і тими, що російська влада роздає починаючи з квітня на окупованих територіях.

      За даними видання, з квітня Німеччина видала майже 100 тисяч віз власникам російських паспортів. Скільки з цього числа припадає на мешканців ОРДЛО наразі – невідомо.

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      Чому Росія видає свої паспорти на Донбасі? 24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. На цьому він не зупинився – 1 травня підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.

      Окрім того, 7 травня російський президент видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти. Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти, а в РНБО планують ввести санкції проти Росії.  

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      Теги: Новини Росії Новини політики Російські паспорти на Донбасі Війна на Донбасі Україна – Росія
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