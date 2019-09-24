Не Путін, а Меркель: екс-посол США розповів про те, чому Трамп проти "Північного потоку-2"

Лідер США Дональд Трамп активно виступає проти будівництва скандального "Північного потоку-2" не для того, аби покритикувати Путіна.

Насправді Трамп має на меті критику канцлерки Німеччини Ангели Меркель, про це сказав експосол США в Росії Майкл Макфол, пише НВ.

Тим часом: Не втрачають надії – запустити "Північний потік-2" хочуть вже невдовзі

Сам Макфол виступає проти "Північного потоку-2". Він вважає, що наслідки будуть непередбачуваними.

"Я не знаю, що трапиться потім, але це не буде добрим для України", – сказав він.

Натомість Дональд Трамп, за його словами, у критиці цього газопроводу має іншу мету.

Формально я аплодую адміністрації Трампа за протистояння "Північному потоку-2", і це один з кількох випадків, коли Трамп щось особисто офіційно заявив, але… Він сказав це, щоб покритикувати Меркель, а не Путіна,

– пояснив Макфол.

У США постійно наголошують – "Північний потік-2" узалежнить Європу від Росії. Комітет Сенату США схвалив черговий санкційний законопроект проти газопроводу. Цього разу під санкції підпадають всі судна, які ведуть прокладку труб для експорту російського газу в обхід України на глибині 30-ти метрів.

Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".



Через відсутність дозволів від Данії на будівництво скандального газопроводу в її територілальних вода його побудова може затриматися на кілька місяців, а вартість – збільшитися. Проти будівництва "Північного потоку-2" також виступили такі країни, як: Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина та США.