Не Путин, а Меркель: экс-посол США рассказал о том, почему Трамп против "Северного потока-2"

Лидер США Дональд Трамп активно выступает против строительства скандального "Северного потока-2" не для того, чтобы покритиковать Путина.

На самом деле Трамп имеет целью критику канцлера Германии Ангелы Меркель, об этом сказал экс-посол США в России Майкл Макфол, пишет НВ.

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Сам Макфол выступает против "Северного потока-2". Он считает, что последствия будут непредсказуемыми.

"Я не знаю, что случится потом, но это не будет хорошо для Украины", – сказал он.

Зато Дональд Трамп, по его словам, в критике этого газопровода имеет другую цель.

Формально я аплодирую администрации Трампа за противостояние "Северному потоку-2", и это один из нескольких случаев, когда Трамп что-то лично официально заявил, но... Он сказал это, чтобы покритиковать Меркель, а не Путина,

– пояснил Макфол.

В США постоянно подчеркивают – "Северный поток-2" поставит в зависимость Европу от России. Комитет Сената США одобрил очередной санкционный законопроект против газопровода. На этот раз под санкции подпадают все суда, которые ведут прокладку труб для экспорта российского газа в обход Украины на глубине 30-ти метров.

Что такое "Северный поток-2"?

Это – вторая ветвь уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиарда долларов.





Маршрут "Северного потока-2": карта



Между тем Европарламент одобрил обновленную газовую директиву ЕС. Она распространяет действие европейского энергетического законодательства на морские газопроводы, в частности "Северный поток-2".



Из-за отсутствия разрешений от Дании на строительство скандального газопровода в ее територилальних водах, построение может задержаться на несколько месяцев, а стоимость – увеличиться. Против строительства "Северного потока-2" также выступили такие страны, как Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия и США.