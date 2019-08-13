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      Дания не выдает разрешения на строительство "Северного потока-2": возможна задержка проекта

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      Строительство "Северного потока-2" может задержаться на несколько месяцев
      Строительство "Северного потока-2" может задержаться на несколько месяцев / zaxid.net

      Официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что из-за отсутствия разрешений от Дании построение газопровода может задержаться на несколько месяцев, а стоимость проекта – увеличиться.

      Зато строительство газопровода в территориальных водах Германии происходит согласно графику, рассказал Мюллер в комментарии "Польскому радио".

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      Сейчас два специальных судна прокладывают отдельные отрезки газопровода с немецкого побережья в направлении острова Рюген. Между тем из-за отсутствия датских разрешений, в районе острова Борнгольм работы приостановили. Есть возможность задержки реализации проекта.

      Все зависит от того, когда мы получим разрешения от Дании. Если это произойдет в ближайшее время, то проект завершим вовремя. Однако из-за проволочек с выдачей разрешений есть риск задержки проекта и увеличения стоимости его реализации,
      – объяснил Йенс Мюллер.

      Изначально завершение строительства "Северного потока-2" было запланировано на конец 2019 года, но из-за проволочек с выдачей разрешений задержка может длиться несколько месяцев.

      Что такое "Северный поток-2"?"Северный поток-2" – проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      ​Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2 "полностью принадлежит" Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости России Новости политики Северный поток-2 Дания
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