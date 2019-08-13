Данія не видає дозволи на будівництво "Північного потоку-2": можлива затримка проекту

Офіційний представник компанії Nord Stream 2 AG Єнс Мюллер заявив, що через відсутність дозволів від Данії побудова газопроводу може затриматися на кілька місяців, а вартість проекту – збільшитися.

Натомість будівництво газогону у територіальних водах Німеччини відбувається згідно з графіком, розповів Мюллер у коментарі "Польському радіо".

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Нині два спеціальні судна прокладають окремі відрізки газопроводу із німецького узбережжя у напрямку острова Рюген. Тим часом через відсутність данських дозволів, у районі острова Борнгольм роботи призупинили. Є можливість затримки реалізації проекту.

Усе залежить від того, коли ми отримаємо дозволи від Данії. Якщо це відбудеться найближчим часом, то проект завершимо вчасно. Однак через зволікання із видачею дозволів є ризик затримки проекту та збільшення вартості його реалізації,

– пояснив Єнс Мюллер.

Спочатку завершення будівництва "Північного потоку-2" було заплановане на кінець 2019 року, але через зволікання з видачею дозволів затримка може тривати декілька місяців.

Що таке "Північний потік-2"?"Північний потік-2" – проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням діючого контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.