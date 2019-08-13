13:40
13 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін із брутальними чоловіками. Офіційний перевізник для диктаторів
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 серпня
      Вєсті.UA: Матіос став новим Бондом. Поганий тиждень Порошенка
      Вєсті.UA
      19:55, 12 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Данія не видає дозволи на будівництво "Північного потоку-2": можлива затримка проекту

      613 Читать новость на русском
      Будівництво "Північного потоку-2" може затриматися на кілька місяців
      Будівництво "Північного потоку-2" може затриматися на кілька місяців / zaxid.net

      Офіційний представник компанії Nord Stream 2 AG Єнс Мюллер заявив, що через відсутність дозволів від Данії побудова газопроводу може затриматися на кілька місяців, а вартість проекту – збільшитися.

      Натомість будівництво газогону у територіальних водах Німеччини відбувається згідно з графіком, розповів Мюллер у коментарі "Польському радіо".

      Цікаво: Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ

      Нині два спеціальні судна прокладають окремі відрізки газопроводу із німецького узбережжя у напрямку острова Рюген. Тим часом через відсутність данських дозволів, у районі острова Борнгольм роботи призупинили. Є можливість затримки реалізації проекту.

      Усе залежить від того, коли ми отримаємо дозволи від Данії. Якщо це відбудеться найближчим часом, то проект завершимо вчасно. Однак через зволікання із видачею дозволів є ризик затримки проекту та збільшення вартості його реалізації,
      – пояснив Єнс Мюллер.

      Спочатку завершення будівництва "Північного потоку-2" було заплановане на кінець 2019 року, але через зволікання з видачею дозволів затримка може тривати декілька місяців.

      Що таке "Північний потік-2"?"Північний потік-2" – проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням діючого контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.

      Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.

      "Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.

      blog_ava
      Коли протести в Москві переростуть у революцію: версія експерта
      сьогодні
      6505
      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Данія Північний потік-2
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      5 способів теплоізоляції житла і чому це варто зробити влітку
      сьогодні , 13:03 5 способів теплоізоляції житла і чому це варто зробити влітку
      Яніна Ткачук 1598
      Кому выгоден миф о скупке украинской земли россиянами?
      сьогодні , 12:00 Кому выгоден миф о скупке украинской земли россиянами?
      Сергій Фурса 217
      Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      2 серпня , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      6854
      "Заборонений" Стус: яка різниця між романом та фільмом про письменника
      сьогодні , 10:00 "Заборонений" Стус: яка різниця між романом та фільмом про письменника
      Під обкладинкою 1031
      Чому в інтересах США зберегти Україну
      сьогодні , 08:40 Чому в інтересах США зберегти Україну
      Блог Медіа 2248
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук