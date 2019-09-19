Не теряют надежды: запустить "Северный поток-2" хотят уже вскоре

Российский "Газпром" не исключает, что скандальный газопровод "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца года. Однако Дания до сих пор не дала разрешения на строительство в своих территориальных водах.

Сейчас строительство ведут согласно графику, так утверждает глава "Газпрома" Алексей Миллер, пишет "ТАСС".

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В то же время он добавил, что решение властей Дании по прокладке газопровода в ее экономической зоне остается ключевым вопросом.

На сегодня еще Рубикон не пройден по одной простой причине, что датский участок довольно короткий и сроки строительства составляют всего около пяти недель, поэтому, конечно же, шанс есть,

– сказал он.

Миллер отметил, что сейчас построили более 81% всей протяженности газопровода.

Из-за отсутствия разрешений от Дании на строительство скандального газопровода в ее территориальных водах его постройка может задержаться на несколько месяцев, а стоимость-увеличиться. Против строительства "Северного потока-2" также выступили такие страны, как: Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия и США.

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Что такое "Северный поток-2"?Это-вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиарда долларов.

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Между тем Европарламент одобрил обновленную газовую директиву ЕС. Она распространяет действие европейского энергетического законодательства на морские газопроводы, в частности "Северный поток-2".

В ситуации с "Северным потоком-2" это будет означать, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать, под наблюдением Еврокомиссии, – Германия. То есть, "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.