Не втрачають надії: запустити "Північний потік-2" хочуть вже невдовзі

Російський "Газпром" не виключає, що скандальний газопровід "Північний потік – 2" введуть в експлуатацію до кінця року. Однак Данія досі не дала дозволу на будівництво у своїх територіальних водах.

Наразі будівництво ведуть відповідно до графіку, так стверджує глава "Газпрому" Олексій Міллер, пише "ТАСС".

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Водночас він додав, що рішення влади Данії щодо прокладання газопроводу в її економічній зоні залишається ключовим питанням.

На сьогодні ще Рубікон не пройдений з однієї простої причини, що данська ділянка досить коротка і терміни будівництва становлять усього близько п'ять тижнів, тому, звичайно ж, шанс є,

– сказав він.

Міллер зазначив, що наразі побудовали понад 81% всієї протяжності газопроводу.

Через відсутність дозволів від Данії на будівництво скандального газопроводу в її територілальних водаї його побудова може затриматися на кілька місяців, а вартість – збільшитися. Проти будівництва "Північного потоку-2" також виступили такі країни, як: Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина та США.

Що ще кажуть: "Північний потік-2" на межі зриву, – ЗМІ

Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".



У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.