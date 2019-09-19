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      Не втрачають надії: запустити "Північний потік-2" хочуть вже невдовзі

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      У "Газпромі" сподіваються запустити "Північний потік-2" найближчим часом
      У "Газпромі" сподіваються запустити "Північний потік-2" найближчим часом / AP

      Російський "Газпром" не виключає, що скандальний газопровід "Північний потік – 2" введуть в експлуатацію до кінця року. Однак Данія досі не дала дозволу на будівництво у своїх територіальних водах.

      Наразі будівництво ведуть відповідно до графіку, так стверджує глава "Газпрому" Олексій Міллер, пише "ТАСС".

      Важливо: Росія готова укласти договір про транзит газу з Україною: що про це відомо

      Водночас він додав, що рішення влади Данії щодо прокладання газопроводу в її економічній зоні залишається ключовим питанням.

      На сьогодні ще Рубікон не пройдений з однієї простої причини, що данська ділянка досить коротка і терміни будівництва становлять усього близько п'ять тижнів, тому, звичайно ж, шанс є,
      – сказав він.

      Міллер зазначив, що наразі побудовали понад 81% всієї протяжності газопроводу.

      Через відсутність дозволів від Данії на будівництво скандального газопроводу в її територілальних водаї його побудова може затриматися на кілька місяців, а вартість – збільшитисяПроти будівництва "Північного потоку-2" також виступили такі країни, як: Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина та США.

      Що ще кажуть: "Північний потік-2" на межі зриву, – ЗМІ

      Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.

      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".

      У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

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      Теги: Новини України Новини політики Північний потік-2 Газ Новини Росії Данія
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