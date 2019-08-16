Скільки українців з Донбасу отримали паспорт Росії

У Росії переконують, що їхнє громадянство отримали вже 25 тисяч українців, що проживають в Донецькій та Луганській областях.

Про це сказала керівник Головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова, пише ТАСС.

Важливо: Яку відповідь вже готують в ЄС на російські паспорти для жителів Донбасу

На сьогодні мешканці окупованих територій Луганської та Донецької областей подали понад 60 тисяч заяв на отримання російських паспортів,

– сказала вона.

Відтак, 25 тисяч з них вже нібито отримали російське громадянство.

Казакова додала, що МВС Росії має намір збільшити штатну чисельність міграційних підрозділів через нібито "наплив охочих отримати російське громадянство".

До слова, раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомляв, що російські паспорти отримали понад 13 тисяч жителів окупованої частини Донбасу. Українські правоохоронці вже змогли ідентифікувати більшість з них.

Що відомо про видачу паспортів РФ для українців?

24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям. Проте, Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.



7 травня у Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Господар Кремля видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.



Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти, а в РНБО планують ввести "національні санкції" проти Росії за такі дії.