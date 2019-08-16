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      Сколько украинцев с Донбасса получили паспорт России

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      В России заявляют, что их паспорта получили 25 тысяч жителей Донбасса
      В России заявляют, что их паспорта получили 25 тысяч жителей Донбасса / Фото из Тwitter

      В России утверждают, что их гражданство получили уже 25 тысяч украинцев, проживающих в Донецкой и Луганской областях.

      Об этом сказала руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, пишет ТАСС.

       Важно: Какой ответ уже готовят в ЕС на российские паспорта для жителей Донбасса

      Сегодня жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей подали более 60 тысяч заявлений на получение российских паспортов,
      сказала она.

      А 25 тысяч из них уже якобы получили российское гражданство.

      Казакова добавила, что МВД России намерено увеличить штатную численность миграционных подразделений из-за якобы "наплыва желающих получить российское гражданство".

      К слову, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщал, что российские паспорта получили более 13 тысяч жителей оккупированной части Донбасса. Украинские правоохранители уже смогли идентифицировать большинство из них.

      Что известно о выдаче паспортов РФ для украинцев?

      24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А потом заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинцам. Однако, Путин на этом не остановился и 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.

      7 мая в Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Хозяин Кремля издал указ, по которому российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ утверждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.

      Украина и страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта, а в СНБО планируют ввести "национальные санкции" против России за такие действия.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Украины Новости России Российские паспорта на Донбассе Украина – Россия
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