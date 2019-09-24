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      Німеччина видає візи жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами, – ЗМІ

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      Німеччина ставить візові штампи у російські паспорти видані мешканцях окупованого Донбасу
      Німеччина ставить візові штампи у російські паспорти видані мешканцях окупованого Донбасу / Фото з вільних джерел

      Уряд Німеччини не бачить різниці між звичайними російськими паспортами і тими, що російська влада роздає починаючи з квітня в ОРДЛО.

      Інформацію оприлюднила німецька газета Bild із посиланням на відповідь уряду на запит депутатки Ренати Альт. Вона є доповідачкою парламентської групи щодо України і Росії.

      Важливо! Скільки українців з Донбасу отримали паспорт Росії

      З квітня Німеччина видала майже 100 тисяч віз власникам російських паспортів. Скільки з цього числа припадає на мешканців ОРДЛО наразі невідомо.

      Можна легко ставити візи в російські паспорти, які Путін роздає на сході України! Федеральний уряд підриває всі зусилля з деескалації і встановлення миру в Україні,
      – обурилася Рената Альт.

      Актуально! Яку відповідь вже готують в ЄС на російські паспорти для жителів Донбасу

      Що відомо про видачу паспортів РФ для українців?

      24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям. Проте, Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.

      7 травня у Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Господар Кремля видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.

      Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти, а в РНБО планують ввести санкції проти Росії за такі дії.

      У Росії переконують, що станом на серпень їхнє громадянство отримали вже 25 тисяч українців, що проживають на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

      Як російські паспорти на Донбасі вплинули на ціни на квартири в окупованому Луганську

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      Теги: Новини України Російські паспорти на Донбасі Новини політики Євросоюз
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