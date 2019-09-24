Німеччина видає візи жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами, – ЗМІ

Уряд Німеччини не бачить різниці між звичайними російськими паспортами і тими, що російська влада роздає починаючи з квітня в ОРДЛО.

Інформацію оприлюднила німецька газета Bild із посиланням на відповідь уряду на запит депутатки Ренати Альт. Вона є доповідачкою парламентської групи щодо України і Росії.

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З квітня Німеччина видала майже 100 тисяч віз власникам російських паспортів. Скільки з цього числа припадає на мешканців ОРДЛО наразі невідомо.

Можна легко ставити візи в російські паспорти, які Путін роздає на сході України! Федеральний уряд підриває всі зусилля з деескалації і встановлення миру в Україні,

– обурилася Рената Альт.

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Що відомо про видачу паспортів РФ для українців?

24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям. Проте, Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.



7 травня у Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Господар Кремля видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти .



Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти, а в РНБО планують ввести санкції проти Росії за такі дії.

У Росії переконують, що станом на серпень їхнє громадянство отримали вже 25 тисяч українців, що проживають на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

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